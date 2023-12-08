BIST 7.952
DOLAR 28,99
EURO 31,26
ALTIN 1.889,93
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerini öldürdü!

İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerini öldürdü!

İsrail basını abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bir İsrail askerinin “dost ateşi” sonucu öldüğünü aktardı.

Abone ol

Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesi, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları sırasında bir İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi.

Haberde, “Son günlerde İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, Gazze Şeridi'nde askerlerin bulunduğu bir eve yanlışlıkla saldırarak bir askerin ölümüne yol açtı.” ifadelerine yer verildi.

Olayın hangi bölgede yaşandığına ilişkin bilgi verilmeyen habere göre, karadaki İsrail birlikleri, yakınlarında bulunan Filistinli direnişçilere karşı hava desteği için “Apaçi” helikopterle destek talebinde bulundu.

Haberde, “iki helikopter pilotunun talebe karşılık verdiği ancak görünüşe göre yerden hatalı şekilde açılan ateş nedeniyle askerlerin bulunduğu binaya saldırdıkları” aktarıldı.

Ailesinin talebi üzerine ölen askerin adının açıklanmadığı haberde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu kaydedildi.

İsrail ordusunda bu türden olay ilk kez yaşanmıyor. İsrail devlet televizyonu yakın zamanda Gazze Şeridi'nde Filistinli direnişçilerle girilen çatışmalarda birçok askerin "dost ateşi" sonucu öldüğünü belirtmişti.

Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den toplam 418 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldiğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor
Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda kazananlar belli oldu
Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda kazananlar belli oldu
İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvayının bir bölümünde seferler yapılamıyor
İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvayının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL'lik banknot için tarih verdi!
Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL'lik banknot için tarih verdi!
Güney Kore'li turistin İzmir'de unuttuğu çanta, sahibine ulaştırıldı!
Güney Kore'li turistin İzmir'de unuttuğu çanta, sahibine ulaştırıldı!
E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde
E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde
Stellantis'ten elektrikli araçlar için yeni yatırım
Stellantis'ten elektrikli araçlar için yeni yatırım