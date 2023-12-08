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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.

Arıza nedeniyle sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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