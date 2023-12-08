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Yılbaşı öncesi sahte içkiye darbe: 385 litre ele geçirildi!

Yılbaşı öncesi sahte içkiye darbe: 385 litre ele geçirildi!

Tekirdağ polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Düzenlenen operasyonda 385 el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala sahte içkiye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Her yerden sahte içki çıktı

Ekipler adresteki operasyonda yaptıkları aramalarda, polis elini nereye atsa adeta sahte içki fışkırdı. Aramalar sonucunda toplamda 385 litre el yapımı alkollü içki, 400 adet boş şişe ele geçirildi.
Olayda bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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