Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Antalya'nın Serik ilçesinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

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Yolda su birikintilerinin oluşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışların etkili olduğu bazı bölgelerde ise evleri su bastı.



Evine sel suları girmesi sonucu mahsur kalan Yalçın Bodur, "Rögar dolunca evi su bastı. İçerideydim ve o an dışarı çıkamadım. Evde ne kilim, ne döşek hiçbir şey kalmadı. Hepsi suyun içinde kaldı. Evin içinde yaklaşık 70 santim su birikintisi oluştu. Oğlumu çağırdım, onun yardımıyla çıktım dışarı. Yoldaki 6 rögar kapalı olunca su taşıp benim eve girdi" açıklamasında bulundu.