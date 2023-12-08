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Suudi Arabistan'da uçak kazası: Prens Abdulaziz bin Bandar öldü

Suudi Arabistan'da uçak kazası: Prens Abdulaziz bin Bandar öldü

SUUDİ ARABİSTAN'da F15SA tipi bir savaş uçağının düşmesinin ardından aralarında Suudi Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud'un da olduğu iki kişi hayatını kaybetti.

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssü'nde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kraliyet Divanı: Prens Bin Bandar vefat etti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın dün yerel saatle 21.20'de geçtiği habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud'un da vefat ettiği bilgisi verildi.

Cenaze namazının bugün başkent Riyad'daki Imam Turki bin Abdullah Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından kılınacağı açıklandı. 

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