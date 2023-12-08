İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!
İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı. 2 ay boyunca muayeneden geçen Yalçıntaş'ın ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, hastalığı hakkında bilgi verdi. ''Ramsay Hunt'' sendromu nedir?
Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı.
2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Romantik şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İlyas Yalçıntaş bir süredir ortalarda görünmüyordu. Sosyal medyada da çok aktif olmayan başarılı şarkıcı, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.
Sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı açıklayan Yalçıntaş hayranlarına bu konuda bilgi verdi. "Ramsay Hunt" sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı tedaviye başlayacağını duyurarak şunları söyledi;