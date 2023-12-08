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İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

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İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı. 2 ay boyunca muayeneden geçen Yalçıntaş'ın ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, hastalığı hakkında bilgi verdi. ''Ramsay Hunt'' sendromu nedir?

İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı. 

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İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

Romantik şarkılarıyla gönüllerde taht kuran İlyas Yalçıntaş bir süredir ortalarda görünmüyordu. Sosyal medyada da çok aktif olmayan başarılı şarkıcı, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

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İlyas Yalçıntaş hastalık açıklamasıyla sevenlerini korkuttu: ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı!

Sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı açıklayan Yalçıntaş hayranlarına bu konuda bilgi verdi. "Ramsay Hunt" sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı tedaviye başlayacağını duyurarak şunları söyledi; 

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