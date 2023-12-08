Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarda gol attığı bölümler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig istatistikleri dikkati çekiyor. Beşiktaş ikinci yarılarda, Fenerbahçe ise maçın tamamında gol atıyor

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Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında aynı performansı ortaya koyarak 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahada kalesinde 2 gol görürken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında gol yemedi.

Siyah-beyazlı takım 14 lig maçında 21 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 7'sini ilk yarılarda, 14'ünü ise ikinci yarılarda kaydetti.

Kaydettiği 37 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe ise maçların ilk 45 dakikasında 17 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarılarda ise 20 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş sahasındaki maçlarda yediği 2 golü de ikinci yarılarda kalesinde gördü

Sahasında oynadığı ilk lig maçında Siltaş Yapı Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından taraftarı önünde oynadığı 5 lig maçını da kazandı. Siyah-beyazlı takım bu müsabakaların ilk yarılarında rakip takımlara gol izni vermezken, kalesinde gördüğü 2 golü de ikinci yarılarda yedi.

Pendikspor karşısında filelerinden meşin yuvarlağı çıkaran siyah-beyazlı takım, diğer golü ise 2-1 kazandığı Mondihome Kayserispor maçında kalesinde gördü.

Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin 4'ünü ilk yarılarda kaydetti.

Siyah-beyazlılar bu sezon gollerin yüzde 57'sini son yarım saatte attı

Ligde oynadığı 14 maçta 21 gol atıp kalesinde 16 gol gören Beşiktaş, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 2 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın rakiplerine en fazla gol şansı verdiği zaman dilimi 16-30 ile 46-60. dakikalar arası. Her iki periyotta da kalesinde 5'er golle toplamda 10 gol gören Beşiktaş, bu zaman dilimlerinde ise yalnızca 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezon en üretken olduğu anlar ise karşılaşmaların son yarım saatlik bölümü.

61-75. dakikalar arasında rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 76-90. dakikalar arasında da aynı performansı sergileyerek 6 gol attı, 2 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon attığı 21 golün 12'sini maçların son yarım saatinde kaydetti.

Fenerbahçe hızlı başlıyor, iyi bitiriyor

Bu sezon ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 7'sini ilk 15 dakikalık periyotta kaydetti. Sarı-lacivertliler, maçların son yarım saatlik diliminde ise 15 kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, maçların 61-75 dakikaları arasında rakip filelere 8 gol attı. Bu sezon en fazla gol attığı zaman dilimi 61-75 dakika olan Fenerbahçe, 1-15 ile 76-90 dakikalar arasında 7'şer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 14 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.

Fenerbahçe ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında gol yiyor

​​​​​​​Ligde çıktığı 14 lig maçında kalesinde 10 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi.

31 ila 45. dakikalarda kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe, 46-60. dakikalar arasında da aynı sayıda gol yedi.

İlk 15 dakikalık periyotta Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli takım, maçların son bölümünde de az gol yedi.

İsmail Kartal'ın ekibi 61-75. dakikalar arasında ve 76-90. dakikalar arasında birer kez gol yedi.

Fenerbahçe'nin kalesinde hiç gol görmediği zaman ise 16 ile 30. dakikalar arası. Ancak bu periyot, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın en az sayıda gol kaydettiği zaman dilimi olarak da dikkati çekti.