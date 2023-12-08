Ekrem İmamoğlu'na Meral Akşener'in eleştirileri soruldu! Cevabı dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in büyükşehirlerdeki ulaşım eleştirilerine dair kendisine yöneltilen soruya "Hiç üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir" yanıtını verdi.

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2. Kariyer ve İstihdam Fuar & Zirvesi'nin açılış törenine katılan Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme iddiasına yönelik şunları söyledi:

“Sayın Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayalı bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu. Böyle bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu olduğumu kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş hatta biraz İstanbul'un başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Yine buluşabiliriz.

Sanki olağanüstü bir şeymiş gibi...

Bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Ve partimde de önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde, görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakın gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki sayın Genel Başkanım Özgür Özel ile de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz. Çok uygar, gerçekten yeni nesil bir genel başkan ve belediye başkanı, partili ilişkisi. Alışık olmadığı belki siyasetin...

Adaylık iddiası...

İnce’ye İzmir veya Yalova için adaylık teklifi yapıldığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Hiç öyle bir konu yok. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde” yanıtını verdi.

Hiç ama hiç üstüme alınmadım

İYİ Parti’nin yerel seçimde ittifaka kapıları net şekilde kapatarak 81 ilde kendi adayları ile girme kararı ve ardından genel başkan Meral Akşener’in İstanbul ulaşımına ilişkin eleştirileri de soruldu. İmamoğlu, şunları söyledi:

Ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Yani ben bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir, sayın Meral Akşener. Ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak ‘bize şu şu şehri vaat edenler bize şu şu şehri yaşatıyorlar’ diye bir genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum.

Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz sayın Genel Başkan Meral Akşener'le İstanbul'un çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık. İnşallah yine açarız. Gururla 5 yılı bizi destekleyen, ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Partimize de çok keyifli, gururlu bir beş yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum.