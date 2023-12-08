İstanbul'da kadın sürücü park halindeki aracı boydan boya çizdi

Bahçelievler’de kadın bir sürücü, çocuğunu kreşe bırakan adamın yol kenarına park ettiği aracını boydan boya çizdi. Akıl almaz olay kameralara yansırken, kadının rahat tavırları dikkat çekti. Araç sahibi, kadın sürücü hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde çocuğunu kreşe bırakmak için aracıyla seyreden Mehmet Bayer caddeye geldi. Burada park yeri bulamayan sürücü, çocuğunu bırakmak için şeritte aracını bırakarak içeriye girdi. O esnada arkasından gelen bir kadın sürücü, bir süre kornaya bastı. Ancak ilerleme olmayınca araçtan inerek önündeki aracın yanına giden sürücü, içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Kadın, aracı anahtarıyla boydan boya çizdi.

Çocuğunu kreşe bırakmak istemişti



Rahat tavırları dikkat çeken kadın, ardından aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı. Kreşten çıkarak aracının yanına gelen Bayer, çizildiğini görünce şoke oldu. Çevredeki esnafın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bayer, kadın bir sürücü tarafından olayın gerçekleştirildiğini tespit etti. Bayer, kadın hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.

“Çamurluktan aracın sonuna kadar çiziyor”



Olayla ilgili konuşan Mehmet Bayer, “Arabam kısa süreli bir park halindeyken, çocuğu kreşe bırakmak için indiğimde arabamın çizildiğini fark ettim. Yan esnaflardan bu aracı çizeni gördünüz mü diye rica ettim. Arkamdaki aracın sürücüsü araçtan iniyor ve benim aracımı çamurluktan aracın sonuna kadar çiziyor. Kasıtlı olarak sağa sola bakıp aracına binip gidiyor. Ben de emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağım” dedi.