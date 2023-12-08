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İzmir'de 3 çocuk babası adam, boynundan bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de 3 çocuk babası adam, boynundan bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan bıçaklanan üç çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, gece saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Serkan Güngör (43) ile aynı mahallede oturan F.T. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü an, F.T., elindeki bıçakla Serkan Güngör'ü boynundan bıçakladı. Güngör, kanlar içerisinde yere yığılırken durumun ibar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen üç çocuk babası Serkan Güngör'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı F.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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