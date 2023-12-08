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Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı

Ticari taksi şoförü 25 yolcunun hayatını tehlikeye attı

Adıyaman-İstanbul seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün bir ticari taksi şoförü tarafından kaza sonrası taciz edilmesi kameralara yansıdı.

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