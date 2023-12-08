BOTAŞ 30 engelli personel istihdam edecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 30 engelli personel alımı yapacak.

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BOTAŞ, engelli personel alımına ilişkin ilanı internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre kurum Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kuruma bağlı işyerlerinde Adalet/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları biriminde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edecek.

Başvurular, 11-15 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.

Adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olmaları gerekiyor.

İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylar için evrak teslim ve sözlü sınav tarihine ilişkin detaylı bilgiler "www.botas.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.