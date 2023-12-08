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Kayseri'de cezaevinde intihar: İple kendini astı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de cezaevinde intihar: İple kendini astı

KAYSERİ'de tutuklu bir kişi, cezaevinde kendini iple asarak intihar etti.

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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen olayda, "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan Osman E. (29), kendini iple astı.

Durumun fark edilmesi üzerine cezaevinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cezaevin giren polis ekipleri de inceleme yaptı. Osman E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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