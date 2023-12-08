Bakan Yerlikaya açıkladı! Ankara'daki başıboş köpek dehşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğraması olayının Mülkiye Müfettişlerince araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yılmaz'ın başıboş köpeklerce saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.