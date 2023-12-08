Kayseri'de sokak ortasında eski sevgilisi Edenur'u öldürmüştü ortaya çıkan detay tüyler ürpertti
Kayseri’de harçlık biriktirmek için garsonluk yaptığı işinden evine dönen Edanur Çoban (18) eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Kabul edilen iddianamede "sanığın elinde bulunan av tüfeği ile maktulün sırt ve baş bölgesine birden fazla kez ateş ettiği, yerde iken 'öl' diyerek iki el daha ateş edip tasarlayarak öldürdüğü anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gökhan Çatbaş (21) hakkında, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Olayın nasıl gerçekleştiğine yer verilen iddianamede, maktul Edanur Çoban'ın, sanığın eski kız arkadaşı olduğu, ikilinin olay tarihinden 15-20 gün önce tartışarak ayrıldığı ifade edildi.
Sonrasında sanığın maktulle barışmak için sürekli çevresinden sordurarak durumunu öğrendiği aktarılan iddianamede, nerede çalıştığını takip ettiği, sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştığı maktul ile olumlu bir bağlantı kuramadığı, olay tarihinden önce, tanık Y.B'nin dosyada yer alan beyanında da belirttiği üzere ya kendisini vuracağı ya da Çoban'ı öldüreceği yönünde sözler söylediği bilgisine yer verildi.
"Yerde iken 'öl' diyerek iki el ateş etti"
Sanığın av tüfeğini olaydan bir gün önce temin ettiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:
"Sanığın, olay tarihinde maktulün çalıştığı iş yerinin önüne gittiği, çıkana kadar 1 saat 2 dakika beklediği, maktul iş yerinden çıktıktan sonra olaydan bir gün önce temin ettiği av tüfeğinin bulunduğu sırt çantasıyla arkasından takip ettiği, yolun karşı tarafındaki olay mahalline doğru maktulü takip ederek geçtiği, otopsi raporu, tanık S.T, diğer beyanlar ve görüntü inceleme tutanağından hareketle sanığın elinde bulunan av tüfeği ile maktulün sırt ve baş bölgesine birden fazla kez ateş ettiği, yerde iken 'öl' diyerek iki el daha ateş edip tasarlayarak öldürdüğü anlaşılmıştır."