Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu turdaki rakipleri belli oldu.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Geride kalan sezon Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan itibaren katılım gösterdi.
Beşiktaş Eyüpspor'la, Fenerbahçe Adanaspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la ve Trabzonspor Manisa FK ile eşleşti.
Eleme maçları ne zaman?
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanacak.
Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle...
Beşiktaş - Eyüpspor
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Trabzonspor- Manisa FK
Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Gaziantep FK - Bodrumspor
Ankaragücü - Rizespor
Hatayspor - Sakaryaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor- 24 Erzincanspor
Mehmet Büyükekşi'den açıklama: Kupanın formatı değişecek
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçına değindi
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.