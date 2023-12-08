Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu turdaki rakipleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Geride kalan sezon Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan itibaren katılım gösterdi.

Beşiktaş Eyüpspor'la, Fenerbahçe Adanaspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la ve Trabzonspor Manisa FK ile eşleşti.

Eleme maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanacak.

Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle...

Beşiktaş - Eyüpspor

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Trabzonspor- Manisa FK

Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Gaziantep FK - Bodrumspor

Ankaragücü - Rizespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Antalyaspor - Pendikspor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Gençlerbirliği - Kayserispor

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor- 24 Erzincanspor

Mehmet Büyükekşi'den açıklama: Kupanın formatı değişecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçına değindi

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.