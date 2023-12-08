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John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu

John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "ABD'nin Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için en fazla çaba sarf eden ülke olduğu" değerlendirmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

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Beyaz Saray'daki basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, ABD'nin Gazze halkına gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırma çabalarına öncülük ettiğini savundu.

Kirby, "Bana Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için ABD kadar çaba sarf eden başka bir ülke söyleyin. Söyleyemezsiniz. Esirleri kurtarmak ya da yabancı uyruklu insanları Gazze'den çıkarmak için ABD'den daha fazlasını yapan başka bir ülke ismi söyleyin. Bunu yapamazsınız, başka bir ülkenin adını veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsrailli muhataplarını askeri operasyonları yürütürken "olabildiğince temkinli ve bilinçli olmaya teşvik etmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını" savunan Kirby, "ABD, bu konuda ön saflarda yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Kirby'nin bu sözleri, birçok sosyal medya kullanıcısından tepki topladı.

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