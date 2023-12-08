BIST 7.951
DOLAR 28,98
EURO 31,27
ALTIN 1.891,58
HABER /  SPOR

Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon ile başlayan antrenman 5v2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu
John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu
3 ilde kaçak içki operasyonu: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi!
3 ilde kaçak içki operasyonu: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi!
Cildiye profesörü uyardı: Herkes her an uyuz olabilir!
Cildiye profesörü uyardı: Herkes her an uyuz olabilir!
Tevfik Göksu'dan dikkat çeken açıklama: "Biz adaylık için başvurmayız"
Tevfik Göksu'dan dikkat çeken açıklama: "Biz adaylık için başvurmayız"
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
Yerel ve ulusal gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi
Yerel ve ulusal gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi
2024 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak!
2024 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak!
Güney Kore'de Kuzey Kore'ye karşı askere "hazır ol" emri verildi!
Güney Kore'de Kuzey Kore'ye karşı askere "hazır ol" emri verildi!
Meteorolojiden Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Ankara'daki başıboş köpek dehşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Ankara'daki başıboş köpek dehşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Cevdet Yılmaz 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuştu! Enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuştu! Enflasyon için tarih verdi