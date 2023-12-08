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Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı.

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Şeker Mahallesi'nde E.Ç. (23) ile karısı S.Ç. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu E.Ç, S.Ç'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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