Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı.Abone ol
Şeker Mahallesi'nde E.Ç. (23) ile karısı S.Ç. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu E.Ç, S.Ç'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.