AK Parti'de İstanbul için 3 isim resmen aday oldu! İlçe belediyeleri için 248 aday 2 ilçeden aday çıkmadı

31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti’de aday adaylığı süreci tamamlandı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla beklenirken, 3 isim İBB Başkan adaylığı için resmi başvuru yaptı. İstanbul'daki ilçe belediyeleri için ise AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 248 oldu. En çok başvuru Bayrampaşa için yapılırken, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." dedi. AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili heyecan dorukta. Seçimlerde en çok merak edilen il ise İstanbul. AK Parti'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

İB adaylığı için başvuran isimler kim?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı. İBB başkanlığı için AK Parti'ye başvuruda bulunan isimler Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli oldu.

İBB adaylığı için başvuran isimler

İBB başkanlığı için AK Parti'ye başvuruda bulunan isimler Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli.

En fazla başvuru Bayrampaşa'dan

Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı. AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.

Hangi ilçeden kaç aday çıktı?

Bayrampaşa'yı sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.

Adaylar bu ay açıklanacak

Meclis üyesi aday adaylığı için başvuruları 5 Ocak 2024'e kadar almaya devam edeceklerini aktaran AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, "Hem büyükşehir belediye başkan adayımızı, hem de 39 ilçe belediye başkan adayımızı Allah nasip ederse genel merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ay sonuna kadar peyderpey açıklayacaklar" dedi.