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Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!

Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

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Olay, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi. Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, site sakinleri ise mağdur olduklarını ifade ederek yardım istedi.

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