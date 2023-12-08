Bodrum'da dere taştı! 4 kişi mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağışla birlikte dere taştı. Evlerin bahçelerine dolan su nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ile bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla Bitez Mahallesi’nden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle evlerin bahçelerine su doldu. Dere kenarındaki bir evin demir kapısı kırıldı. Binada yaşamını sürdüren 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 vatandaş ve bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Dere kenarındaki bazı işletmeleri de su bastı, yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.



