BIST 7.930
DOLAR 28,98
EURO 31,25
ALTIN 1.889,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bodrum'da dere taştı! 4 kişi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bodrum'da dere taştı! 4 kişi mahsur kaldı

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağışla birlikte dere taştı. Evlerin bahçelerine dolan su nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ile bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla Bitez Mahallesi’nden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle evlerin bahçelerine su doldu. Dere kenarındaki bir evin demir kapısı kırıldı. Binada yaşamını sürdüren 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 vatandaş ve bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Dere kenarındaki bazı işletmeleri de su bastı, yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi: "Bakın sizce de öyle değil mi?"
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi: "Bakın sizce de öyle değil mi?"
Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!
Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!
İstanbul'da motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı!
İstanbul'da motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı!
Yaşlı adamın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi!
Yaşlı adamın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi!
AK Parti'de İstanbul için 3 isim resmen aday oldu! İlçe belediyeleri için 248 aday 2 ilçeden aday çıkmadı
AK Parti'de İstanbul için 3 isim resmen aday oldu! İlçe belediyeleri için 248 aday 2 ilçeden aday çıkmadı
Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı
Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı
Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı
Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı
Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netenyahu ve yardakçıları Lahey'de kesinlikle yargılanacaklardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netenyahu ve yardakçıları Lahey'de kesinlikle yargılanacaklardır
John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu
John Kirby 'ABD Gazze halkının acısını dindirmek için en fazla çaba sarfeden ülke dedi' olay oldu
3 ilde kaçak içki operasyonu: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi!
3 ilde kaçak içki operasyonu: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi!
Cildiye profesörü uyardı: Herkes her an uyuz olabilir!
Cildiye profesörü uyardı: Herkes her an uyuz olabilir!