Sürpriz görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e ne dedi? 'Yakından takip' vurgusu dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu, "Çok çalışıyorsunuz, yakından takip ediyorum" dediği Özgür Özel'e yerel seçim çalışmaları ve İYİ Parti dahil olası işbirlikleri konusundaki fikirlerini de söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisinde ziyaret etti. Gazete Duvar'ın haberine göre, bir "nezaket ziyareti" olduğu ifade edilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İyi Parti'nin kararı ve diğer işbirlikleri...

Görüşmede yerel seçimler, olası iş birlikleri, Özel’in çalışmaları ve CHP içi gündem başlıkları konuşuldu. Herhangi bir adaya dair özel bir değerlendirme yapılmadı. Görüşmede ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyareti ve İYİ Parti’nin kararı da değerlendirildi.

Pazartesi günü başlayacak bütçe görüşmelerine dair değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmede, Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Çok hareketlisiniz, yakından takip ediyorum

Özgür Özel’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, çok hareketlisiniz. Bu süreci yakından takip ediyorum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kitaplar dikkat çekti.

Özel'den Şahin Ceylan heykeli hediye...

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na 45 cm boyunda, 4 kilogram ağırlığında heykeltraş Şahin Ceylan tarafından kalsitten yapılmış bir heykel hediye etti. Heykelin omzunda Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni taşıyan, eliyle ilerlemeyi ve devrimlerin yolunu gösteren, eteklerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku ve ilkelerini içeren bir kadını tasvir ettiği ifade edildi.