Kapalı akciğer kanseri ameliyatı geçirmişti, normal hayatına hızlıca döndü

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorlar, 65 yaşındaki kadına yaptığı kapalı akciğer kanseri operasyonu sayesinde hasta normal hayatına hızlıca geri döndü.

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Kocaeli Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Doç. Dr. Hasan Oğuz Kapıcıbaşı başkanlığında Uzm. Dr. Adil Avcı, Uzm. Dr. Sibel Salman Biltekin, Uzm. Dr. Alper Tabur, seçilmiş tüm akciğer operasyonlarını kapalı yöntemle (VATS) başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Son olarak 65 yaşında kadın hasta Şaziye Kabaloğlu'nun kapalı yöntemle akciğer kanseri operasyonunu gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Oğuz Kapıcıbaşı ve Uzm. Dr. Adil Avcı, "Akciğer kanserinde erken tanı çok önemli. Özellikle akciğer tümör ameliyatında en başarılı yöntem tümörün köken aldığı lobun tamamen çıkarılmasıdır. Akciğer kanseri cerrahisinde kapalı yöntem olarak bilinen VATS Lobektomi olarak adlandırılan bu işlem, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde güvenli şekilde uygulanmaktadır. İşlem, göğüs duvarında kaburgalar arasından küçük boyutlu ya da birkaç kesi ile yapılmaktadır. Kamera yardımıyla göğüs kafesinin her yerinin görüntülenip, monitöre yansıtılarak cerrah ve tüm ekip tarafından işlem gerçekleştirilmektedir. Özellikle erken evre akciğer kanserinde standart tedavi yöntemi olarak önerilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Kapalı olarak yapılan akciğer kanseri ameliyatlarının bazı avantajları vardır"



Kapalı olarak gerçekleştirilemeyen ameliyatlar ise göğüs kafesi açıldığını açıklayan doktorlar, "Bu işleme 'Torakotomi' denir. Halk arasında açık ameliyat olarak bilinen bu işlemde de lobektomi işlemi uygulanır. Kapalı olarak yapılan akciğer kanseri ameliyatlarının bazı avantajları vardır. Daha az ağrı olduğu için gereksiz ilaç kullanımını önler. Hastalar da daha çabuk iyileşme, dolayısıyla hasta 3-5 gün içinde taburcu olmaktadır. Kalp ve solunum fonksiyonlarının daha az etkilenmesi, günlük hayata çok daha çabuk dönüş mevcuttur. Ayrıca hasta ek tedavi alacaksa kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi bu tedavilere başlama süresi kısalır" vurgusunda bulundu.

"Zorlu operasyondan sonra bu kadar mutlu çıkmak harika bir duygu"

Ameliyattan çıkan 65 yaşındaki Şaziye Kabaloğlu "Zorlu operasyondan sonra bu kadar mutlu çıkmak gerçekten harika bir duygu. Birkaç gece boyunca doktorum hakkında araştırma yaptım. Hakkında güzel şeyler gördükçe ameliyat öncesi endişelerim azaldı. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ederim. İyi ki Kocaeli Şehir Hastanesi'nde böyle işinde uzman doktorlarımız var" ifadelerini kullandı.