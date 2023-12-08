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Yaşlı şahsın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

Yaşlı şahsın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

ORDU'da kargosunda 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, 73 yaşındaki Y.G'nin kargosunda yaptıkları aramada yasa dışı 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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