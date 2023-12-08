Gazzeli şair Rıfat El Arir, İsrail saldırısında öldü

Gazze İslam Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi, aynı zamanda şair, yazar olan Rıfat El Arir İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Arir'in ölümü, yerel basın ile Filistinli sanatçı ve aktivistlerin sosyal medya hesaplarından duyurulurken sevenlerini hüzne boğdu.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'li akademisyen, şair ve yazar Rıfat El Arir'in hayatını kaybetmesine neden oldu.

"Biz sayı değiliz" inisiyatifi kurucusu, Gazze İslam Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Rıfat El Arir'in ölümü Filistinli sanatçılar ve aktivistleri hüzne boğdu.