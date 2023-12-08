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Basketbolda Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Basketbolda Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko maçındaki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından "Taraftarlarımıza Önemli Duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko müsabakasında meydana gelen salon ve seyirci olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet Takımımıza bir maç seyircisiz oynama cezası vermiştir. Verilen ceza doğrultusunda, Beşiktaş Emlakjet Takımımız ile Bahçeşehir Koleji arasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta müsabakasında taraftarlarımız tribünlerde yer alamayacaklar. Ayrıca, sahamızda oynayacağımız ilk Fenerbahçe Beko maçı da talimatlar gereği seyircisiz oynanacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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