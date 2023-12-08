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Galatasaray - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'de yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, N'Diaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

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