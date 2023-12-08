BIST 7.914
DOLAR 28,97
EURO 31,22
ALTIN 1.876,34
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Özhaseki: Kadim İstanbul’u asla kaderine terk etmeyeceğiz

Mehmet Özhaseki: Kadim İstanbul’u asla kaderine terk etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasek, sosyal medya hesabından İstanbul'un depreme hazırlandığına ilişkin paylaşımı yaptı. Özhaseki, "Tarihi ve kültürel mirası koruyarak sağlıksız tüm yapı stokunu yenileyeceğiz" dedi.

Abone ol

Deprem senaryoları yeniden gündeme gelmeye başladı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milyonlarca vatandaş korku yaşamaya başladı.

Çok sayıda oturdukları binaları kontrol ettirenler ve taşınan vatandaşlar oldu.

Ancak deprem korkusu bir süre sonra unutuldu. İstanbullular ise geçtiğimiz pazartesi günü Gemlik Körfezi 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Bakanlık İstanbul'u depreme hazırlıyor

Bunun üzerine beklenen İstanbul depremi yeniden gündemdeki yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise özellikle İstanbul'u depreme hazırlamak adına çalışmalar yürütüyor.

Bakan Özhaseki sık sık kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıyor.

"Sağlıksız tüm yapı stokunu yenileyeceğiz"

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Gözümüzün bebeği İstanbul...

Tarih ve kültür şehri, kadim İstanbul’u asla kaderine terk etmeyeceğiz.

İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sağlıksız tüm yapı stokunu yenileyeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Acun'dan sürpriz! Survivor All Star kadrosunu paylaştı
Acun'dan sürpriz! Survivor All Star kadrosunu paylaştı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel'e yılın ilk karı düştü
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel'e yılın ilk karı düştü
Ambulansa arkadan çarpan otobüs devrildi
Ambulansa arkadan çarpan otobüs devrildi
Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı
Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı
Bodrum'da belediye ekipleri yağmur mesaisinde
Bodrum'da belediye ekipleri yağmur mesaisinde
Basketbolda Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası
Basketbolda Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası
McDonald’s Türkiye sekiz ödül birden aldı
McDonald’s Türkiye sekiz ödül birden aldı
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
BM'den İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu basma planıyla ilgili açıklama
BM'den İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu basma planıyla ilgili açıklama
Gazzeli şair Rıfat El Arir, İsrail saldırısında öldü
Gazzeli şair Rıfat El Arir, İsrail saldırısında öldü
Denizde cesedi bulunan kişi, borsada 2.5 milyon TL kaybetmiş!
Denizde cesedi bulunan kişi, borsada 2.5 milyon TL kaybetmiş!