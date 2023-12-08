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Acun'dan sürpriz! Survivor All Star kadrosunu paylaştı

Acun'dan sürpriz! Survivor All Star kadrosunu paylaştı

Merakla beklenen Suvivor 2024 All Star'ın yarışmacıları belli oldu. Acun Ilıcalı paylaştığı videoda, Turabi Çamkıran'ın da kadroda yer aldığının müjdesini verdi.

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Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyicisi ile buluşuyor.

Dev kadro, uzun süredir merakla bekleniyordu.

Programın sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından tek tek isimleri duyursa da gözler eski yarışmacı Turabi Çamkıran'a çevrildi.

İzleyiciye ters köşe

İlk olarak kadroda yer aldığı belirtilen ünlü ismin, geçirdiği bir kaza sonrası kadrodan çıktığı iddia edildi.

Ancak bugün yarışmacılarla video paylaşan Ilıcalı, ters köşe yaptığını gözler önüne serdi.

Turabi kadroda

Videoda Turabi'nin de yer aldığı görüldü. Turabi, "Survivor güzel bir yer de ağabey sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin." ifadelerini kullandı.

Tarzıyla dikkat çeken isim kısa sürede gündeme oturdu.

All Star'ın, ocak ayında başlaması bekleniyor.

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