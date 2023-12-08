Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel'e yılın ilk karı düştü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.

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Saat 14.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası, Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı. Akseki Seydişehir kara yolu Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Alacabel Karayolları Bakımevi arasında yaklaşık 20 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Ekipler kar temizleme çalışması başlattı



Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını, Alacabel Bakımevi'nde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için geceli gündüzlü göreve hazırlıklı olduklarını bildirdi. Akseki Bölge Trafik ekipleri de bu güzergahı kullanacak sürücülerin yanlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.