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Yerlikaya: Elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz

Yerlikaya: Elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'nda konuştu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yerlikaya "Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor, masum insanlar katlediliyor. Gazze'de ölen sadece çocuklar, analar, babalar değil, zulme seyirci kalan insanlıktır ama biz seyirci kalmıyoruz. Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi, bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak, elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz"  ifadelerini kullandı.

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