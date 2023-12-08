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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini duyurdu.

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Keçeli'nin verdiği bilgiye göre, Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun Washington'da olduğu kaydedildi.

Sözcü Keçeli, temas grubunun Blinken ile görüşeceğini aktardı.

Bakan Fidan'ın ABD tarafının talebi üzerine Blinken'la ikili bir görüşme yapacağını duyuran Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını söyledi. 

Öncü Keçeli, temas grubunun yarın Kanada’da görüşmeler gerçekleştireceğini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti.

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