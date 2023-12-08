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Vladimir Putin, Rusya'daki seçimlerde aday olacağını ilan etti

Vladimir Putin, Rusya'daki seçimlerde aday olacağını ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

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Rus haber ajanslarına göre Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 200'den fazla davetlinin katıldığı törende asker ve komutanları “Altın Yıldız” madalyalarıyla ödüllendirdi.

"Bu madalyayı takmak benim için onurdur"

Törende açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'daki özel operasyona katılan askerlerimiz, subaylarımız ve savaşçılarımız yüzyıllardır anavatanı savunanlarla aynı karaktere ve cesarete sahiptir. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor. Benim için bugün Rusya kahramanlarına Altın Yıldız madalyalarını takdim etmek bir onurdur." dedi.

Aday olacağını ilan etti

Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Seçimler 17 Mart'ta yapılacak

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin, 2000'de göreve geldi

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı olarak seçildi.

Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlendi.

Rekor oy aldı

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa geldi.

2036 yılına kadar görevde kalabilecek

Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde, anayasa değişikliği tasarısına dahil edilmiş ve 2020 Haziran sonunda halk oylamasına tabi tutulmuştu.

Muhalefetin eleştirilerine rağmen kabul edilen maddeye göre, Rus lider seçilmesi halinde 2024'ten itibaren yeniden aday olabilecek ve 2036'ye kadar iki dönem daha devlet başkanlığı görevini sürdürecek.

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