KKTC’nin Girne kenti Çatalköy’de 8 Şubat gecesi evine giderken düzenlenen pusuda öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın katil zanlısı Hollanda’da yakalandı.

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KKTC'nin Girne kentine bağlı Çatalköy'de, Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araç, otomatik silahlarla çapraz ateşe alınmıştı.

Evine yakın bir noktada pusuya düşürülen ve vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı Hollanda'da yakalandı

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, KKTC'de çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen zanlının, bu hafta başında Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında düzenlenen bir operasyonda yakalandığı belirtildi.

Polise göre zanlı, 8 Şubat 2022’de Girne’de kumarhane patronu Halil Falyalı ile şoförüne yönelik saldırıyı gerçekleştirdi.

Hollanda polisinin, Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine zanlıyı takibe aldığı ve Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığını tespit ettiği belirtildi.

Çarşamba öğleden sonra Lahey’de sorgu hakiminin karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Cinayetle bağlantılı 6 kişi gözaltına alınmıştı

Cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ekim’de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, “planlayarak kasten öldürme” ve “Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise “planlı cinayete yardım” ve “suç örgütüne üyelik” suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Avukatların gelmediği davaya baro avukatları bakacak

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.