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Özgür Özel'den ittifak mesajı: Görüşmeye hazırım

Özgür Özel'den ittifak mesajı: Görüşmeye hazırım

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile belirli bölgelerde ittifak yapabileceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teşkilatların da olumlu görüş bildirmesi durumunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi yaklaşırken partiler arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Genel seçimlerde verdikleri katkı ve elde ettikleri kazançla seçimlerden karlı çıkan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nde ittifak gündemin en önemli konusu.

Özgür Özel'den ittifak açıklaması

Bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe'ye yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz seçimlerde 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nu destekleyen küçük partilerle, Özgür Özel'in görüşüp görüşmeyeceği merak konusuydu.

Küçük partilere yeşil ışık yaktı

"Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme olur mu?" sorusuna yanıt veren Özel, ittifak için yeşil yaktı.

Görüşmeye hazırım mesajı

Özgür Özel, teşkilatların olumlu görüş sunması halinde partilerle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, ittifak açıklamalarında şunları kaydetti:

41 ile milletvekillerini yolladık, oralardan rapor bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara göre bazı partilerle ittifak önerilerine bizim örgütümüz, onların teşkilatları sıcak bakıyorsa görüşebiliriz. Belki belli il ve ilçeler için görüşme gerekebilir, o görüşmeleri yapmaktan da geri durmam.
Küçük partilerin kararı ne olacak?

Bugün açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifak için tüm partilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Ali Babacan ise "Sayın Özgür Özel, 6'lı masanın çokta doğru olmadığını parti içerisinde söyledi ve Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel seçildi. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum." ifadelerini kullandı.

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