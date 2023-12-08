Okan Buruk'tan penaltı göndermesi: Öğrenirsek değerlendireceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1'lik Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

''Penaltı golünü kuralın ne olduğunu öğrenirsek daha iyi değerlendireceğiz"

"Çok iyi başladık maça, hem oyunu iyi yönettik, rakibe çok pozisyon vermeden 2-0'ı yakaladık. Oyunu yarı sahada oynadık" ifadelerini kullanan Okan Buruk, Adana Demirspor'un penaltı kazandığı pozisyona ilişkin, "Penaltı golünü kuralın ne olduğunu öğrenirsek daha iyi değerlendireceğiz. Saygı duyuyorum, penaltı verilebilir. Böyle bir pozisyona penaltı veriliyorsa bütün hakemlerin bu pozisyonlara penaltı vermesi gerekiyor. 3. golü bulma fırsatı çok geldi. Net pozisyonları kaçırdık. Maç 2-2'ye de gelebilirdi. Çok daha erken 3. golü atmamız lazımdı. 3 gollü galibiyet önemliydi. Kazanma serimiz devam ediyor. Kopenhag maçı öncesi moral kazandık" dedi.

"Oynadığımız futbol bize ümit veriyor"

50 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

Galatasaray için çok önemli bir maça çıkıyoruz, maddi ve manevi. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Grup maçlarında çok iyi oyunlar ortaya koyduk. Son 16'ya kalabilirsek aynı oyunumuzu oynayabiliriz. Oynadığımız futbol bize ümit veriyor. İnşallah böyle olur. Maça gelenler olacak tabiki. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi. Davinson Sanchez koşulara başladı. Pazar günü her şey yolunda giderse bizimle antrenman yapmasını planlıyoruz. Hakim Ziyech de bir iki gün sonra bizimle denemelere çıkacak.