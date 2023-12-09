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ABD, Gazze için acil ateşkes çağrısını veto etti!

ABD, Gazze için acil ateşkes çağrısını veto etti!

ABD, BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin bu çağrıları desteklemediğini söyledi.

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail zulmü iki ayı aşkın süredir devam ediyor. İsrail'in bombalamaları sebebiyle 17 binden fazla sivil yaşamını yitirirken, yine binlerce insan evinden oldu.

Bu gelişmeler ışığında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu.

ABD’den “Gazze’de acil insani ateşkes” talebine veto

Guterres'in bu hareketinin ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

Konseyde oylanması beklenen “Gazze Şeridi’nde acil ateşkes” talebi öncesinde ABD’den açıklama geldi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, konseyde yaptığı açıklamada, ABD’nin böyle bir adım atılması yönündeki çağrıları desteklemediğini belirterek, "Bu sadece bir sonraki savaşın tohumlarını ekecektir. Çünkü Hamas’ın kalıcı barış görmek gibi bir arzusu yoktur” dedi.

"Konsey, kulakları sağır eden çağrılara yanıt verme fırsatına sahip olacak"

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BM Daimi Temsilci Yardımcısı Muhammed Abushahab ise konseyde, “Bugün bu konsey oylama yapacak ve bu şiddetin sona erdirilmesi için dünya genelinde kulakları sağır eden çağrılara yanıt verme fırsatına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise ABD’nin başkenti Washington DC'de gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik konseyinin kararı kabul etmemesi halinde “İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliamını sürdürmesi için ruhsat verilmiş olacağını” söyledi.

Bugün BM Güvenlik Konseyi’nde oylanması beklenen karar taslağında, acil insani ateşkes talebinin yanı sıra Filistinli ve İsrailli sivil nüfusun korunması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.

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