İsrail yenilgiyi ilan etti! Operasyon başarısız oldu

İsrail Ordusu, gece, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sırasında hiçbir rehinenin kurtarılmadığı ve iki İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

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İsrail ordusu, gece, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

'Hiçbir rehine kurtarılamadı, iki İsrail askeri ağır yaralandı'

Operasyonda, rehinelerin kaçırılması ve alıkonulması olaylarına katılan çok sayıda Hamas üyesini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada hiçbir rehinenin kurtarılmadığını ve iki İsrail askerinin ağır yaralandığını duyurdu.