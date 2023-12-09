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Marmara Denizi peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu

Marmara Denizi peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu

 Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.

İkinci deprem Yalova

İkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.

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