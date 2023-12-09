Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu itirafı! Muharrem İnce İzmir adayı mı oluyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı adaylarını belirlemekte etkili olmak istediği iddialarını doğrulayıp, "İmamoğlu elbette aday belirleme sürecinde etkili olacak" dedi. HEDEP ile de görüşeceğini açıklayan Özgür Özel, Muharrem İnce'nin İzmir'den CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasına da ilk kez cevap verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyükşehirleri kaybetmemek için bir toplumsal ittifak arayışı içinde olduklarını belirterek "İstanbul'u Ankara'yı biz, iş birliği olsun ya da olmasın, kazanabiliriz" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin belediye başkanlarını belirleme konusunda etkili olacağını kabul eden Özgür Özel, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili merak edilen "İzmir adayı" iddiası için de ilk kez konuştu.

DW Türkçe'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'den gelen eleştiriler için, "Vatandaşların 2019'da seçmenlerin verdiği karardan pişman olmadıklarını, bu kararın arkasında duracaklarını görüyorum ve bu noktada milletimizle halkımızla bir iş birliği içinde olacağımıza ve bu belediyeleri koruyup sayılarını arttıracağımıza inanıyorum." dedi.

Anketler gösterdi ki İYİ Parti tabanı...

"İYİ Partililer iyi insanlar" diyen Özgür Özel, "Seçildikten sonra birtakım anketler yayınlandı. İYİ Parti'de Özgür Özel'in seçilmesinden dolayı mutlu olanların oranı neredeyse CHP'lilerle eşit. Bu süreci iyi insanlarla birlikte, gayet iyi bir şekilde götüreceğimizi görüyorum. Ayrıca İYİ Parti'nin seçilmişleri ile aramızda da hiçbir sorun yok. Genel başkandan en küçük ilçelerinin başkanına kadar saygılı dilimizi koruyacağız. Örgütümüze de talimatım onlardan talebin bu yöndedir. İyi ilişkileri sürdüreceğiz.

İmamoğlu elbette süreçte etkili olacak

"CHP'deki yüksek morali sönümlendirmek için iktidara yakın medya her şeyi deniyor" diyen Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu elbette aday belirleme sürecinde etkili olacak. İstanbul'un 39 ilçesini kazanmak istiyoruz, 39 ilçesinde oyumuzu artırıp özellikle İBB'de Belediye Meclisi'nde çoğunluğu yakalamak istiyoruz. Bunun için İstanbul'u konuştuğumuz masada Ekrem Bey de olacak, İstanbul il başkanımız da olacak. İstanbul için en doğru kararı birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEP'le mutlaka görüşme olur

HEDEP ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Özgür Özel, "HEDEP'in 'iletişimin açık olarak yürütülmesi', 'görüşmelerin kamuoyundan saklanmaması' gibi taleplerini son derece makul, mantıklı ve olması gereken olarak görüyorum. Biz daha önce de genel başkanlarla konuşmuştuk, partilerin birbirini ziyareti noktasında benim hiçbir siyasi partiye rezervim yok. HEDEP'le mutlaka görüşme olur. Görüşmenin ev sahibinin kimin olduğunun talebin kimden geldiğinin de böyle gerilim konusu yapabilecek bir sürecin içinde değiliz, doğru da değil." diye konuştu.

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı mı?

Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı iddiası sorulan CHP lideri Özgün Özel, "Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de 'Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur' dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz.