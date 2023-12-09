Polisin bastığı dairede 17 kaçak göçmen yakalandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları çerçevesinde, ilçe merkezinde saklanan kaçak göçmenlerin bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takip başlatan ekipler, kaçak göçmenlerin yaşadığı adresi belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Bir adrese yapılan baskında yabancı uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen 17 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.