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Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü

Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü

Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı. Bir dönem Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Bizi Dilan mahvetti" diyerek ateş püskürdü.

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Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'nın ikiliye dair verdiği haberlerde sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Avukat Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söyledi. Hatta Dilan Polat'ın kendisine, elini silmemesini ve aynı yerden Engin Polat'ın da öpmesini istediğini söylediğini belirten Kaya'nın açıklamaları Dilan'ın eski ortağı Nez Demir'i çileden çıkarttı.

Eskiden Dilan Polat'la ortak olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Ortaklıklarını bitirdikten sonra birbirlerine rakip olan Nez Demir ve Dilan Polat'ın arası açılmıştı.

Show Ana Haber'in haberine göre, Fenomenlere yönelik başlatılan incelemenin ardından mal varlığına el konulan Nez Demir, "Yok içeride namaza başladı. Yok içeride Kur'an okuyor. Elimi öptü ve aynı eli kocasına öptürdü. Bunlar nasıl muhabbetler? Ne yapalım arkadaşım? Yaşadığımız şeyin sebebi kim? Bu insanlar... Hayatımızı mahvettiler. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Altınlarım da altınlarım kolyem de kolyem. Yeter ya. Mütevazi yaşamak zor olmamalı. Bu kadar insanı zan altında bırakıp bu kadar insanın psikolojisini bu kadar insanın ticaretini bozup... Alkış mı tutalım? Ben kara para aklama nedir bilmem. Bahis nedir bilmem. Bu ilgili suçlarla hiçbir alakam olmadığını ben biliyorum. Kendimi biliyorum. Bu belirsizlik insanı çıldırtıyor. Hesaplarım tedbirli, yurt dışı yasağım var" dedi.

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