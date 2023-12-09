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Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor

Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğince hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi Aydın’da faaliyetlerine devam ediyor.

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Amacı, öğrencileri bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlere göre yetiştirmek olan proje kapsamında Nazilli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öğrenciler ile bir dizi program gerçekleştirdi. Kültür gezisi çerçevesinde Efeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Müzesi, tarihi camiler ve kurumları ziyaret eden öğrencilere Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Mustafa Tülü, Nazilli Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Faruk Dalkıran ve Manevi Danışman İsa Polat ve Aydın İl Müftülüğü ÇEDES Koordinatörü Ahmet Can eşlik etti.

İl Müftülüğünde öğrencileri, öğretmenleri ve gençlik koordinatörlerini misafir eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Aydınlık yarınlarımızın umudu ve güvencesi olan evlatlarımızı müftülüğümüzde ağırlamaktan son derece memnunuz. Sevgili gençler sizlerden beklentimiz; Bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, araştıran, yetenekli, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olmanızdır. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, milletimizin güven ve desteği ile sizlerin her zaman başarılı olacağınıza gönülden inanıyoruz" dedi.

Gezilerinde ulu çınarları da unutmayan gençler, Efeler Adnan Menderes Proje İmam Hatip Ortaokulu Manevi Danışmanı Ahmet Vehbi Sezgin ve Efeler Müftülüğü Gençlik ve ÇEDES Koordinatörü Ahmet Can ile birlikte Aymelek Derneği'ni ziyaret ederek büyükleri ile sohbet etti. Gençlerin ziyaretine gelmesinden büyük bir mutluluk duyan yaşlılar, “Anne ve babalarınızı yaşlanınca sakın yalnız bırakmayın, onlara sabredin, ne olursa olsun öf bile demeyin" diyerek nasihatlerde bulundu.

Öğrenciler, dolu dolu geçen ziyaretlerinin ardından emeği geçenlere ve bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

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