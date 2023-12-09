BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da 40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor

Hatay'da 40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor

Depremin vurduğu Hatay’da, 40 yıllık ahşap ustası yerle bir olan Uzun Çarşı’daki iş yerini bırakmadı. Ahşap oymacılığı yapan Halil İbrahim Sümer, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğin kentteki son temsilcisi olarak, “Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum” dedi.

Abone ol

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay’da da büyük yıkım yaşandı. Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı da depremde yerle bir oldu. Uzun Çarşı’nın 40 yıllık esnafı Halil İbrahim Sümer, ekmek teknesini bırakmayarak işyerini yeniden ayağa kaldırdı. Tahtalara şekil vererek geçimini sağlayan Sümer, ahşap dükkanında; doğrama, hamur tahtası, kaşıklar, sofra masası, kaseler gibi eşyalar yapıyor. Dedesinden ve babasından gördükleriyle çocukluk zamanlarından beri ahşap oymacılığı yapan Sümer, ahşabı oyarak yaptığı eşyaları ortalama 40 ila 800 TL arasında satıyor.
“Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum”
40 yıldır tahtalara şekil verdiğini ifade eden Halil İbrahim Sümer, dükkanda genelde ahşap işleri yaptığını belirterek, “Bu dükkanda 40 yıldır; doğrama, hamur tahtaları, kaşıklar, sofra masası ve tokmaklar gibi eşyaları yapıyorum. Dedemden ve babamdan gördüklerimi yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum” dedi.
“Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler”
Ahşap oymacılığı mesleğinin son temsilcisi olduğuna dikkat çeken Sümer, kendinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığını ve belli bir zaman sonra bu mesleği bırakacağını vurgulayarak, “Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler. Şimdiki gençler masa başı iş istiyorlar ama bu zamanda zor. Bazı insanlar emeğe çok saygı duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan şahıs: Sanki adam öldürdük
Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan şahıs: Sanki adam öldürdük
Fitch’ten Türkiye tahmini: Yüzde 2,5 seviyesinde büyüme tahmini
Fitch’ten Türkiye tahmini: Yüzde 2,5 seviyesinde büyüme tahmini
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor
Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor
Avrupa Kros Şampiyonası yarın başlayacak
Avrupa Kros Şampiyonası yarın başlayacak
Bakan Özhaseki'den 'mülkiyet hakkı' çıkışı: Tapusu olanı kimse çıkaramaz
Bakan Özhaseki'den 'mülkiyet hakkı' çıkışı: Tapusu olanı kimse çıkaramaz
Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü
Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
Marmara Denizi peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu
Marmara Denizi peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu
Polisin bastığı dairede 17 kaçak göçmen yakalandı!
Polisin bastığı dairede 17 kaçak göçmen yakalandı!
16 yaşındaki genç babasından habersiz otomobili kaçırdı, soluğu hastanede aldı
16 yaşındaki genç babasından habersiz otomobili kaçırdı, soluğu hastanede aldı