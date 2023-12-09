Hatay'da 40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor

Depremin vurduğu Hatay’da, 40 yıllık ahşap ustası yerle bir olan Uzun Çarşı’daki iş yerini bırakmadı. Ahşap oymacılığı yapan Halil İbrahim Sümer, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğin kentteki son temsilcisi olarak, “Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum” dedi.

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Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay’da da büyük yıkım yaşandı. Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı da depremde yerle bir oldu. Uzun Çarşı’nın 40 yıllık esnafı Halil İbrahim Sümer, ekmek teknesini bırakmayarak işyerini yeniden ayağa kaldırdı. Tahtalara şekil vererek geçimini sağlayan Sümer, ahşap dükkanında; doğrama, hamur tahtası, kaşıklar, sofra masası, kaseler gibi eşyalar yapıyor. Dedesinden ve babasından gördükleriyle çocukluk zamanlarından beri ahşap oymacılığı yapan Sümer, ahşabı oyarak yaptığı eşyaları ortalama 40 ila 800 TL arasında satıyor.

“Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum”

40 yıldır tahtalara şekil verdiğini ifade eden Halil İbrahim Sümer, dükkanda genelde ahşap işleri yaptığını belirterek, “Bu dükkanda 40 yıldır; doğrama, hamur tahtaları, kaşıklar, sofra masası ve tokmaklar gibi eşyaları yapıyorum. Dedemden ve babamdan gördüklerimi yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği seviyorum” dedi.

“Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler”

Ahşap oymacılığı mesleğinin son temsilcisi olduğuna dikkat çeken Sümer, kendinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığını ve belli bir zaman sonra bu mesleği bırakacağını vurgulayarak, “Bu mesleği devam ettirmek için gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Gençlerimiz çağrımı dinleyip bu mesleği devam ettirsinler. Şimdiki gençler masa başı iş istiyorlar ama bu zamanda zor. Bazı insanlar emeğe çok saygı duyuyorlar” ifadelerini kullandı.