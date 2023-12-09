Mehmet Şimşek o soruya cevap verdi! 2024'te vergi artışı olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hacı Yakışıklı'ya verdiği röportaj'da dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacı Yakışıklı aralarında geçen diyalogu canlı yayında anlattı

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Fuat Uğur, Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Cansu Canan ile Özgür İfade’ye konuk olarak katıldılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Yakışıklı, Bakan Şimşek'in açıklamalarını ve röportaj sürecindeki sorularına verdiği yanıtları programa aktardı.

Yakışıklı, Bakan Şimşek ile yapılan görüşmeyi dört ana başlık altında özetledi:

-2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonun adım adım düşürülmesi, temel hedeflerden biri olarak belirtildi.

-Deprem nedeniyle ek vergi geliri elde edilmişti. Şimşek, 2024'te ek bir vergi artışı öngörülmediğini ifade etti.

-Vergi artışları geçmişte yaşanmıştı; Şimşek, 2024'te vergi artışlarının olmayacağını dile getirdi.

-Son olarak, Şimşek "uluslararası platformlarda orta vadeli programlar aracılığıyla yatırımcılara bilgi verilerek, doğrudan yatırımları teşvik ediyoruz" dedi.