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Bursa'da iki ayrı hırsızlık gerçekleşti, birisi soba birisi alet çantası çaldı

Bursa'da iki ayrı hırsızlık gerçekleşti, birisi soba birisi alet çantası çaldı

Bursa’da iki ayrı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Birisi yol üzerinde duran sobayı çaldı, diğeri bagajı açık kalan araçtan alet çantası. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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Merkez Osmangazi ilçesinde birbirinden farklı iki hırsızlık kameralara yansıdı. Alemdar Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi’ne gelen açık kasa kamyonet, dükkanın önünde durdu. Bir süre keşif yaptıktan sonra kamyonetten inen hırsız, dükkanın önünde bulunan sobayı kamyonetin kasasına yükleyerek uzaklaştı.

Diğer yandan, Yunuseli Mahallesi’nde de aracının bagajını açık unutan vatandaş, sabah uyandığında bagajındaki alet çantasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaş, gece saatlerinde aracının yanına gelen iki hırsızın alet çantasını çaldığını gördü.

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