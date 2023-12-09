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Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı tarafından yapılan paylaşımda, toplam 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı belirtilirken; bitkisel ürün sigortası 296 milyon 471 bin 282 TL, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 TL, kırsal kalkınma yatırım 33 milyon 879 bin 12 TL, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 TL, sertifikalı tohum üretim 7 milyon 438 bin 383 TL, uzman eller projesi 4 milyon 820 bin 330 TL, sertifikalı fidan üretim 2 milyon 730 bin 389 TL ve Ar-Ge desteğinin 843 bin 661 TL olacağı ifade edildi.

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