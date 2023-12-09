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El emeği tandırlara talep gün geçtikçe azalıyor

El emeği tandırlara talep gün geçtikçe azalıyor

Siirtte tandıra rağbetin her geçen gün azaldığı belirtildi.

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Diyarbakır'da üretilen tandırları Siirt'te getirerek satan Agit Özhan eskisi kadar satış yapamadığını söyledi. Tandırların özel topraktan tamamen el emeği ile imal edildiğini belirten Özhan “Birkaç yıldan beri Diyarbakır’dan tandır getirip satıyorum.

Eskiden çok daha fazla satış yapabiliyorduk. Vatandaşlar tandır yakacakları bulamıyorlar. Bu nedenle eskisi kadar satış yapamıyorum” dedi. Özhan, küçük boy tandırların bin TL'ye, büyük boy tandırların ise bin 200 TL'ye sattığını söyledi.

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