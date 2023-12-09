BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  EKONOMİ

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4 ildeki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Abone ol

İdarenin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Aydın'ın Didim, Sakarya'nın Arifiye ve Yalova'nın Armutlu ilçelerindeki 5 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 3 milyon liradan 6 milyon liraya kadar değişen tutarlarda geçici teminat bedeli belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonlarıyla belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

Yatırımcılar, Ankara'daki taşınmaz için 27 Aralık, diğer taşınmazlar içinse 28 Aralık'a kadar teklifi verebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'nın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Antalya'nın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
Mersin'de sağanak yağış sabaha kadar etkili oldu
Mersin'de sağanak yağış sabaha kadar etkili oldu
Jandarma ekipleri vefa örneği sergiledi, yaşlıları unutmadılar
Jandarma ekipleri vefa örneği sergiledi, yaşlıları unutmadılar
Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine açıldı
Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine açıldı
Bursa’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu
Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu
El emeği tandırlara talep gün geçtikçe azalıyor
El emeği tandırlara talep gün geçtikçe azalıyor
Mersin'de dolu ve yağmur etkili oldu, bazı evleri su bastı
Mersin'de dolu ve yağmur etkili oldu, bazı evleri su bastı
Maraş'ta depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ikinci duruşması görüldü
Maraş'ta depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ikinci duruşması görüldü
Vatandaş bu sene hamsiye doyacak
Vatandaş bu sene hamsiye doyacak
Bursa'da iki ayrı hırsızlık gerçekleşti, birisi soba birisi alet çantası çaldı
Bursa'da iki ayrı hırsızlık gerçekleşti, birisi soba birisi alet çantası çaldı